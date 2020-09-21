Google özelliği iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi
Google özelliği iOS 14 ile birlikte iPhone'lara da geldi.
GÜNDEM 21.09.2020, 07:39
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iOS 14'ün yayınlanmasıyla kullanıma sunulan ana ekran widgetları, üçüncü parti uygulamaların kendi widgetlarını geliştirmesiyle birlikte daha işlevsel bir hale bürünüyor. Bu noktada elini çabuk tutan Google, uzunca bir süredir Android telefonlarda yer verdiği arama widget'ını iPhone'lar için de kullanıma sundu.
İki farklı boyut opsiyonu bulunan arama widget'ının küçük boyutlu versiyonunda sadece metin araması yapılabilirken, büyük versiyonunda ise metin aramasına ek olarak sesli arama, kamera ile çektiğiniz fotoğrafı Google'da aramayı sağlayan lens modu ve ekstra gizlilik için de gizli mod özellikleri bulunuyor.
App Store'dan Google uygulamasını indirdikten sonra altı aşamadan oluşan şu adımları izlemelisiniz:
İki farklı boyut opsiyonu bulunan arama widget'ının küçük boyutlu versiyonunda sadece metin araması yapılabilirken, büyük versiyonunda ise metin aramasına ek olarak sesli arama, kamera ile çektiğiniz fotoğrafı Google'da aramayı sağlayan lens modu ve ekstra gizlilik için de gizli mod özellikleri bulunuyor.
App Store'dan Google uygulamasını indirdikten sonra altı aşamadan oluşan şu adımları izlemelisiniz:
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