Google Meet’e yeni özellik geliyor!
Pandemi döneminde büyük ilgi gören internet üzerinden konferans yapılmasını sağlayan programlardan en çok tercih edilenlerden biri de Google Meet. İşte yeni özellikler...
GÜNDEM 03.10.2020, 13:33
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Google'ın açıklamasına göre yeni özellik 8 Ekim'de Google Meet önemli özellikler kazanacak.
Gelecek yeni sekme içerisinde bir soru oluşturup diğer katılımcıların cevaplaması sağlanabilecek. Sorunuz cevaplandıktan sonra diğer katılımcılar da cevabı görebilecek. Böylece toplantı ve ders hakkında akılda kalan soru işaretleri yok olmuş olacak.
Gelecek yeni sekme içerisinde bir soru oluşturup diğer katılımcıların cevaplaması sağlanabilecek. Sorunuz cevaplandıktan sonra diğer katılımcılar da cevabı görebilecek. Böylece toplantı ve ders hakkında akılda kalan soru işaretleri yok olmuş olacak.
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|7
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|6
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|5
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|5
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|4
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|3
|4
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|3
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|3
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|1
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|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
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|4
|9
|2. Adana Demirspor
|3
|7
|3. Tuzlaspor
|3
|7
|4. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|5. Altınordu
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|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
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|3
|4
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|3
|4
|10. Bandırmaspor
|4
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
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|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1
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