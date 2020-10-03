Google Meet’e yeni özellik geliyor!

Google'ın açıklamasına göre yeni özellik 8 Ekim'de Google Meet önemli özellikler kazanacak.

Gelecek yeni sekme içerisinde bir soru oluşturup diğer katılımcıların cevaplaması sağlanabilecek. Sorunuz cevaplandıktan sonra diğer katılımcılar da cevabı görebilecek. Böylece toplantı ve ders hakkında akılda kalan soru işaretleri yok olmuş olacak.

