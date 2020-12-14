Google çöktü mü? Resmi açıklama geldi
Google'den yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle servislerin çökmesinin ardından bir süre sonra Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislerin yeniden çalışmaya başladığı ifade edildi.
GÜNDEM 14.12.2020, 22:06
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Google basın dairesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle servislerin çökmesinin ardından bir süre sonra bünyesinde hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislerin yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.
Açıklamada, "Bugün, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren servisler, yüksek hata katsayısı verdi. Şu anda tüm servisler yeniden çalışmaya başladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Bugünkü aksaklıktan etkilenen herkesten özür diliyor ve bu durumun gelecekte bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz" denildi.
Açıklamada, "Bugün, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren servisler, yüksek hata katsayısı verdi. Şu anda tüm servisler yeniden çalışmaya başladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Bugünkü aksaklıktan etkilenen herkesten özür diliyor ve bu durumun gelecekte bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz" denildi.
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