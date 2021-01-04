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Gönüllü bir oluşum: Sosyal rehberlik merkezi

Sosyal rehberlik merkezi, farklı hastalıklara danışmanlık ve yol göstermek amacıyla kurulmuş gönüllü bir oluşum.

GÜNDEM 04.01.2021, 06:48
Gönüllü bir oluşum: Sosyal rehberlik merkezi
Hakan Berktaş, “Merkezimiz Alzheimer, demans, parkinson, yatağa bağımlı hastalıklar olan; felç (inme), hemiparazi, parapleji, hemipleji, MS, ALS, kanser, ayrıca psikiyatrik hastalıklardan şizofreni ve bipolar hastalıkları hakkında danışmanlık ve yol göstermek amacıyla kurulmuş gönüllü bir oluşumdur” dedi.

Sosyal Rehberlik Merkezi Yönetim Kurulu Hakan Berktaş, “Merkezimiz 2013 yılında kuruldu. Ataşehir’de faaliyette bulunuyoruz.Merkezimiz Alzheimer, demans, parkinson,  yatağa bağımlı hastalıklar olan; Felç (İnme), hemiparazi, parapleji, hemipleji, MS, ALS, kanser, ayrıca psikiyatrik hastalıklardan şizofreni ve bipolar hastalıklarını hakkında danışmanlık ve yol göstermek amacıyla kurulmuş gönüllü bir oluşum .Sosyal Rehberlik; İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerde evde sağlık, yaşlı bakımı ve rehabilitasyon faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Sosyal Rehberlik Merkezi’nde danışma kurulu bulunmakta ve bu kurulda doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar bulunmakta” diye konuştu

Berktaş, “Sosyal Rehberlik, Alzheimer, demans, parkinson ve  yatağa bağımlı hastalıklara sahip birey ve yakınlarını gerek evde bakım gerek evde sağlık gerekse kurum (huzurevi, bakım merkezi, rehabilitasyon merkezleri) konularında gönüllü olarak bilinçlendirmeye devam etmekte, hasta yakınlarına, nasıl hizmet alacaklarını hangi yolları izleyeceklerini, bu hizmetleri alırken ne kadar ödeme yapacaklarını, kanuni haklarını, bu konulardaki devletin kendilerine hangi hizmetlerini vereceği konusunda ücretsiz olarak bilgi vermektedir. Hasta yakınları, bu konularda bilgi almak için etraflarındaki kişilerden, muhtarlardan, belediyelerden, kaymakamlıklardan, kurumların kendilerinden bilgi almaya çalışmaktalar. Bu da zaman kaybına ve kafalarının karışmasına neden olmaktadır. Bu hizmetleri alabilecekleri devlet kurumlarının yanı sıra yüzlerce özel danışmanlık firması da mevcut. Tüm bunlardan dolayı; Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok sloganıyla merkezimizi arayanlara rehberlik yapılmaktadır. Saydığım hstalıkların bakımı ve sağlık desteği verilmesi hususunda 2 türlü yol vardır. Birincisi evde bakım ve evde sağlık, ikincisi ise kurum (huzurevi, bakımevi ya da rehabilitasyon merkezi) bakımıdır” dedi.

Türkiye’de bir çok hastanın evde bakım ve kalifiye bakıcı bulma konusunda, evde bakım aylığı alma, evde günlük bakıcı desteği hastanın banyosunun yaptırılması, perine temizliği vb özbakım konularında yardımcı bulma konularında rehberlik ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duymakta olduğuna dikkat çeken Berktaş, “Evde sağlık konusunda da eve hemşirelik hizmetleri olan serum takma, yara bakımı yapılması, enjeksiyon yapılması, kan aldırma konularında desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kurum bakımı konusunda  uygun huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezi bulma konularında hasta ve yakınlarının rehberliğe ihtiyaç vardır. Hangi kurum güvenilir hangisi değil, hangi kurumun hizmetleri iyi hangisinin iyi değil fiyatları ne kadar? Kurum bakımında hangi hizmetleri alabilecekler?....vb konularda rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca fizik tedavi gerektiren hastalıklar konusunda da gerek fizik tedavi merkezleri gerekse evde fizik tedavi uygulamaları konusunda rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal Rehberlik Merkezi’nde görevli sosyal hizmet uzmanlarımız bu konularda gerek telefonla arayan gerekse mail yoluyla gelen sorulara cevap vermekte ve istenilen hizmetin alınması için özel firmalarla görüşmek devlet kurumlarına başvuru yapılması hususunda da yol göstermektedir” açıklamasını yaptı.

Diğer yandan özel bakım gerektiren bazı hastalıklara yönelik çalışmalarının  olduğunu belirten Berktaş, “Özel Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri sağlık ve bakım destek merkezleridir. Alzheimer, demans, parkinson, yatağa bağımlı hastalıklar olan; felç (İnme), hemiparazi, parapleji, hemipleji, MS, ALS, kanser hastalarının günlük yaşamlarına bakıldığında yüzde 40 sağlık yüzde 60 bakım ve rehabilitasyon desteği gerekmektedir. Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon merkezlerinde üniversitelerin sağlık bölümünden mezun kişiler doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, gerontoloji, yaşlı ve hasta bakım teknikerleri görev yapmaktadır. Genellikle devlet huzurevlerinde sosyal endikasyon vakaları (yaşlılar) kalırken, özel huzurevlerinde sağlık endikasyonu vakaları (yaşlı ve hastaları) kalmaktadır. Özel huzurevlerinde aileler yakını için asgari ücretin üzerinde fiyatlarla ödemeler yapmaktadır. Alzheimer hastasının zaman, mekan, yön kavramları ortadan kalkmaktadır. Evde bakımları hem kendileri için hem de aile yakınları açısından zor bir süreçtir. Bu tür hastaların bakımı ile ilgili psiko-sosyal sosyo-ekonomik etkileri olduğu gibi psiko-sağlık, sosyo-sağlık olarak etkileri değerlendirilmelidir. Alzheimer hastaları için önemli olan; periyodik bakım yani düzenli yemek saatleri, düzenli uyku saatleri, Alzheimer hastaları için periyodik ilaç takibi, sosyal iletişimin sürekliliği (görsel ve/veya işitsel), yalnız kalmamaları gerekmektedir. Yalnız kalan Alzheimer demans hastası kendi içine çekilmekte gerçek hayattan kopmaktadır.Gürültülü ve kalabalık ortamlarda olmamaları gerekir. Alzheimer hastası geçmişini unuturken ona bakan aile yakınları ise geleceklerini unutmaktadır. Yaklaşık 10 yıl boyunca hastasına bakan aile yakınları gerek sosyal hayatından gerekse iş hayatından kopmaktadır. Yüksek kaygı düzeyine bağlı olarak Alzheimer/demans hastalara bakan kişilerde depresyondan başka bel ağrısı, eklem ağrıları, deri döküntüleri gibi psiko-somatik kökenli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Alzheimer hastasına bakmak için gölge gibi yanında kalmak gerekmekte, onunla uyumalı onunla uyanılmalıdır. Alzheimer/demans hastasını etrafından öte kendisinden korumak gerekmektedir. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, hastaların ve yakınlarının psiko-sosyal, sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmeleri merkezimizde yapılmaktadır. Bu çok nitelikli çalışmalar kurucusu olduğum Sosyal Rehberlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor, Sosyal hizmetlerde uzman olarak geliştirdiğim psiko-sağlık ve sosyo-sağlık kavramları açısından da değerlendirilerek yapılıyor” ifadelerini kullandı. Psiko-sağlık nedir? Kısacası sağlık durumlarında yaşanan hastalık ve engelliliğin gerek hastalar gerekse hasta yakınlarına olan psikolojik etkileri ayrıca psikolojik etkininde hastalıklara etkileridir. Sosyo-sağlık nedir? Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle hastaların ve ailelerinin sosyalleşmesine etkileri, sosyal politikalara etkileri olarak düşünülmektedir. Neden Sosyal Rehberlik Merkezi? Tüm bu hizmetlerin alınması konusunda arayan kişiler bilgi verilmekte ve en yakın sağlık ve bakım kuruluşu ile iletişimi sağlanmaktadır. Dolayısı ile kişiler hastalarının sağlık durumuna, kurumun lokasyonuna, ekonomik durumlarına göre günlerce haftalarca huzurevi bakım ve rehabilitasyon merkezi aramak zorunda kalmamaktır.
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