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Gönül Dağı'nın konusu nedir? Hangi gün saat kaçta nerede yayınlanıyor?
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi Gönül Dağı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
GÜNDEM 30.10.2020, 13:18
Sarı sıcak toprakların, dilden dile dolaşan hikayelerin, unutulmaya yüz tutmuş sevgilerin hikayesidir Gönül Dağı...
Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı dizisinde büyük küçük tüm duygular kaneviçe gibi işlenmiş.
3 gencin hikayesinin anlatıldığı dizide sevginin, komşulukların, arkadaşlıklar en sahici halleri kurgulanıyor.
Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi.
Her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Gönül Dağı Dizisi Oyuncu Kadrosu...
Berk Atan – Taner,Gülsim Ali İlhan – DilekEcem Özkaya – Zahide,Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer,Erdal Cindoruk – Ağıtçı HüseyinAli Düşenkalkar – Düğüncü MuammerYavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah,Gülhan Tekin – GünşılFeyza Işık – Döndü,Nuri Gökaşan,Cihat Süvarioğlu- Ramazan,Semih Ertürk- Veysel,Nazlı Pınar Kaya – CemileEge Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,Eser Eyüboğlu – SelamiÇiğdem Aygün – KerimanŞebnem Dilligil – HalimeHüseyin Sevimli – RıfatZümre Meğreli – Hemşire ElifHazal Çağlar – Asuman
Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı dizisinde büyük küçük tüm duygular kaneviçe gibi işlenmiş.
3 gencin hikayesinin anlatıldığı dizide sevginin, komşulukların, arkadaşlıklar en sahici halleri kurgulanıyor.
Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi.
Her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Gönül Dağı Dizisi Oyuncu Kadrosu...
Berk Atan – Taner,Gülsim Ali İlhan – DilekEcem Özkaya – Zahide,Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer,Erdal Cindoruk – Ağıtçı HüseyinAli Düşenkalkar – Düğüncü MuammerYavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah,Gülhan Tekin – GünşılFeyza Işık – Döndü,Nuri Gökaşan,Cihat Süvarioğlu- Ramazan,Semih Ertürk- Veysel,Nazlı Pınar Kaya – CemileEge Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,Eser Eyüboğlu – SelamiÇiğdem Aygün – KerimanŞebnem Dilligil – HalimeHüseyin Sevimli – RıfatZümre Meğreli – Hemşire ElifHazal Çağlar – Asuman
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