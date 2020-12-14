Gönül Dağı yeni fragmanı! Gönül Dağı 9. Bölüm Fragmanı

TRT'nin güldürürken düşündüren dizisi Gönül Dağı bu hafta da evlerimizi şenlendirmeye geliyor.

Cumartesi akşamlarının popüler dizisi Gönül Dağı'nın 9. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?



GÖNÜL DAĞI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Uçağın çalınması sadece Taner ve amcaoğullarını değil, tüm kasabayı derinden üzmüştür.

Tüm kasabalı elbirliğiyle uçağı aramaya koyulurken herkesin aklında tek bir soru vardır: Uçağı kim çaldı?

Veysel ile Cemile’nin evliliklerinde aldığı karar nedir? Asuman’ın Ramazan’a kendini affettirebilmek için yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır? Ortadan kaybolan Sefer’in büyük sırrına şahit olan Zahide ne yapacaktır?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.



Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

