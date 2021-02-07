Gönül Dağı son bölüm izle! Gönül Dağı 15. bölüm izle

TRT 1'de her Cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı dizisi son bölümü bu akşam ekrana geldi.

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Gönül Dağı'nda izleyenlere güldüren ve hüzünlendiren gelişmeler yaşandı.

13 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1'de yayınlanacak Gönül Dağı dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyor.

Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için işte Gönül Dağı dizisinin 15. Bölümü



Halime’nin Elif konusundaki baskısı, Taner’in fikrini değiştirmez. O, Dilek’i sevdiğini ve Elif’le bir yola girmeyeceğini açıkça belirtir. Tüm bunlardan bağımsız Elif ise Yaşar’la nişan yoluna girmiştir.

Elif’in nişan organizasyonu işi Muammer’e gelir. Muammer, Taner ve amcaoğullarını yeniden toplar ve nişanı organize etmelerini ister. Taner ve amcaoğulları nişan için çalışmalara başlar ancak Yaşar’ın Elif’e layık biri olmaması Taner’i kara kara düşündürür. Nişan günü geldiğinde Taner’in üzerindeki baskı iyice artar. Öte yandan Serdar ise babasının Dilek’e yaptığı tehdidi öğrenir ve Dilek’le konuşup onu ikna eder. Taner bir karar verme aşamasındayken Dilek, ona yetişebilecek midir? Dilek’in kendisinden ayrılma sebebini öğrenen Taner ne tepki verecektir?

GÖNÜL DAĞI 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

