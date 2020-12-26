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Gönül Dağı saat kaçta? 26 Aralık Cumartesi TRT1 Yayın Akışı!
TRT1'de bugün akşam Gönül Dağı ekranlara gelecek.TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT'de bugün yayınlanacak programlar ve canlı yayın saatleri...
GÜNDEM 26.12.2020, 09:59
TRT izleyicileri 26 Aralık Cumatesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
TRT1'de bu akşam Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü yayınlanacak...
Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:35 Böyle Bitmesin
10:00 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
14:35 3'Te 3
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Benim Adım Melek
04:20 Yedi Numara
TRT1'de bu akşam Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü yayınlanacak...
Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:35 Böyle Bitmesin
10:00 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
14:35 3'Te 3
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Benim Adım Melek
04:20 Yedi Numara
28°
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Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
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|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
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