Gönül Dağı saat kaçta? 26 Aralık Cumartesi TRT1 Yayın Akışı!

TRT izleyicileri 26 Aralık Cumatesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

TRT1'de bu akşam Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü yayınlanacak...

Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

07:35 Böyle Bitmesin

10:00 Yedi Numara

11:00 Benim Adım Melek

14:35 3'Te 3

15:55 Payitaht "Abdülhamid"

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Benim Adım Melek

04:20 Yedi Numara

