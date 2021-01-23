Gönül Dağı saat kaçta? 23 Ocak Cumartesi TRT1 Yayın Akışı!

TRT izleyicileri 23 Ocak Cumartesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

TRT1'de bu akşam Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü yayınlanacak...

Gönül Dağı dizisinin 13. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.

Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



04:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:10 Işığın Prensesi

06:10 Böyle Bitmesin

08:50 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:20 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Tövbeler Olsun

15:55 Payitaht "Abdülhamid"

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Tövbeler Olsun

