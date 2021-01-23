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Gönül Dağı saat kaçta? 23 Ocak Cumartesi TRT1 Yayın Akışı!
TRT1'de bugün akşam Gönül Dağı ekranlara gelecek.TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT'de bugün yayınlanacak programlar ve canlı yayın saatleri...
GÜNDEM 23.01.2021, 10:43
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TRT izleyicileri 23 Ocak Cumartesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
TRT1'de bu akşam Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü yayınlanacak...
Gönül Dağı dizisinin 13. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.
Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
04:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:10 Işığın Prensesi
06:10 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Tövbeler Olsun
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Tövbeler Olsun
TRT1'de bu akşam Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü yayınlanacak...
Gönül Dağı dizisinin 13. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.
Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
04:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:10 Işığın Prensesi
06:10 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Tövbeler Olsun
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Tövbeler Olsun
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Namaz Vakti 23 Ocak 2021
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|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
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|20. Erzurumspor
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|Takımlar
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|6. Tuzlaspor
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|30
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|8. Altınordu
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|28
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|20
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|19
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|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
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|17
|13
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|17
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|17
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|Takımlar
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|P
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|40
|2. Man City
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|38
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|38
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|10. Arsenal
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|26
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|18
|23
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|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
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|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
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|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
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|33
|5. Sevilla
|18
|33
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|19
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|19
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|19
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|20
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|19
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