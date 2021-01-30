Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 30 Ocak Cumartesi TRT1 Yayın Akışı!

TRT izleyicileri 30 Ocak Cumartesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

TRT1'de bu akşam Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 14. Bölümü yayınlanacak...

Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

