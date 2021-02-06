Gönül Dağı hayranları dikkat! 6 Şubat Cumartesi TRT1 Yayın Akışı

TRT izleyicileri 6 Şubat Cumartesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

TRT1'de bu akşam Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 15. Bölümü yayınlanacak...

Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?



04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:20 Yedi Numara

08:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:00 Benim Adım Melek

17:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

01:45 Benim Adım Melek

