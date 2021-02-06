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Gönül Dağı hayranları dikkat! 6 Şubat Cumartesi TRT1 Yayın Akışı
TRT1'de bugün akşam beğeniyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü. ekranlara gelecek. TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT1 6 Şubat yayın akışı
GÜNDEM 06.02.2021, 09:41
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TRT izleyicileri 6 Şubat Cumartesi yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
TRT1'de bu akşam Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 15. Bölümü yayınlanacak...
Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara
08:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:00 Benim Adım Melek
17:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:45 Benim Adım Melek
TRT1'de bu akşam Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 15. Bölümü yayınlanacak...
Gönül Dağı dizisinden sonra ise Pelin Çift İle Gündem Ötesi izleyicilerle buluşacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara
08:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:00 Benim Adım Melek
17:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:45 Benim Adım Melek
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Namaz Vakti 06 Şubat 2021
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|45
|4. Trabzonspor
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|39
|5. Alanyaspor
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|22
|35
|7. Gaziantep FK
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|35
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|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
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|12. Kasımpaşa
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|15. Konyaspor
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|24
|16. Başakşehir
|22
|24
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|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
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|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
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|41
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|19
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
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|27
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|19
|24
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|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
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|21
|47
|2. M. United
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|44
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|42
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|22
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|21
|29
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|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
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|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
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|22
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|22
|11
|Takımlar
|O
|P
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|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
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|35
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|30
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|20
|26
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|20
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