'Gönül Dağı' dizisinden kötü haber! TRT1 2 Ocak 2021 yayın akışı!

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi bugünün yayın akışından kaldırıldı.

2 Ocak Cumartesi günü 11. bölümünün yayınlanması beklenen Gönül Dağı dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek.

Cumartesi akşamı saat 20:00'de Tozkoparan İskender isimli dizisi yayınlayacak.



05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

07:50 Böyle Bitmesin

09:35 Yedi Numara

10:35 Benim Adım Melek

14:10 Tövbeler Olsun

17:10 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

22:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:45 Benim Adım Melek

