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Gönül Dağı 9. Bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm izle

TRT'nin efsane dizilerinden olmaya aday Gönül Dağı 9. Bölüm dün akşam yayınlandı. Her hafta izleyicilerine bambaşka duygular yaşatan Gönül Dağı'nda bu hafta neler oldu. İşte Gönül Dağı 9. Bölüm...

GÜNDEM 20.12.2020, 00:58
Gönül Dağı 9. Bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm izle
Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi kaldığı yerden devam ediyor.
Mütevazı hikâyesine rağmen aldığı reytinglerle göz dolduran Gönül Dağı  9. Bölümüyle dün akşam yine zirvedeydi.
Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşananların hikaye edildiği dizi TRT'nin fenomenleri arasına girerken izleyicilerin de büyük beğenisini topluyor.
Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Uçağın patentini çaldıran Taner ve amcaoğullarının bütün hayalleri yıkılmıştır.
Taner derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken dedesi Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir.
Babasının bıraktığı ses kayıtlarını dinleyen Taner yeniden moral  bulacaktır.
Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...
Taner – Berk AtanDilek – Gülsim Ali İlhanCiritçi Abdullah – Yavuz SepetçiCelal Bey – Ege AydanVeysel – Semih ErtürkZahide – Ecem Özkaya
Gönül Dağı dizisinin 10. Bölümü 26 Aralık Cumartesi günü TRT1 ekranlarında olacak.
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