Gönül Dağı 8. Bölüm fragmanı! Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği TRT'nin sımsıcak duygusal komedisi Gönül Dağı bu hafta da evlerinizi şenlendirmeye devam ediyor.

Cumartesi günlerinin vazgeçilmez fenomen dizisi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?



Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1’de!



“Gedelli’de uçuş var.

Taner ve amcaoğulları aniden kasabaya gelen SNK Havacılık şirketine uçaklarını göstereceklerdir. Ancak ufak bir sorunları vardır, uçak henüz hazır değildir.

Amcaoğulları, uçağı test uçuşuna yetiştirmek için büyük bir gayretle çalışmaya başlarlar. Bütün Gedelli’nin canlı yayında izlemek için sabırsızlıkla bekledikleri bu uçuş gerçekleşecek midir? Dilek’in kasabada kalmasından sonra Taner hem sevinç hem de şaşkınlık içindedir. Her ikisi de gitgide birbirlerine yakınlaşırken Taner’in Dilek’e yapacağı büyük sürpriz nedir?



Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün

