Gönül Dağı 8. Bölüm 2. fragmanı izle! Gönül Dağı son bölüm fragmanı

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği TRT'nin sımsıcak duygusal komedisi Gönül Dağı bu hafta da evlerinizi şenlendirmeye devam ediyor.

Cumartesi günlerinin vazgeçilmez fenomen dizisi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?



