Gönül Dağı 8. Bölüm 2. fragmanı izle! Gönül Dağı son bölüm fragmanı
TRT'nin başarılı dizilerinden olan Gönül Dağı'nın 8. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak? İşte detaylar...
GÜNDEM 09.12.2020, 08:12
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği TRT'nin sımsıcak duygusal komedisi Gönül Dağı bu hafta da evlerinizi şenlendirmeye devam ediyor.
Cumartesi günlerinin vazgeçilmez fenomen dizisi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı.
Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?
Cumartesi günlerinin vazgeçilmez fenomen dizisi haline gelen Gönül Dağı dizisinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı.
Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Sayfalar Tümü