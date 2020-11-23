Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Gönül Dağı dizisi 5. son bölümü yine ekran başına bağladı.. Gönül Dağı 6. yeni bölüm fragmanı ise yayımlandı. Yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...
GÜNDEM 23.11.2020, 12:25
Gönül Dağı dizisi 5. Bölümü geride bıraktı. Reyting rekorları kıran TRT 1'in dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde ayrılık ve hüzün vardı.
Gönül Dağı sevenleri 6. Bölümde neler olacak diye araştırmaya başladı.
Gönül Dağı ile ilgili en merak edilen sorular arasında Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 5. bölüm izleme linki! 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? geliyor.
Gönül Dağı 28 Kasım Cumartesi 20.00'de TRT 1'de!
Gönül Dağı sevenleri 6. Bölümde neler olacak diye araştırmaya başladı.
Gönül Dağı ile ilgili en merak edilen sorular arasında Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 5. bölüm izleme linki! 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? geliyor.
Gönül Dağı 28 Kasım Cumartesi 20.00'de TRT 1'de!
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