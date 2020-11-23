Gönül Dağı 5. Bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm izle!
TRT1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin 5. son bölümü yayınlandı. Gönül Dağı son bölümünde neler yaşandı? İşte kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için 5. Bölüm...
GÜNDEM 23.11.2020, 12:02
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Mütevazı hikâyesine rağmen aldığı reytinglerle göz dolduran Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikâyeleri Gönül Dağı' TRT için senaryolaştırıldı.
Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşananların hikaye edildiği dizi TRT'nin fenomenleri arasına girerken izleyicilerin de büyük beğenisini topluyor.
Gönül Dağı'nın 5. Bölümü geçtiğimiz cumartesi ekrana geldi.
Peki Gönül Dağı son bölümünde neler yaşandı?
Dilek için ayrılık vakti gelmiştir. Taner, Dilek’i kasabada tutabilmek için tek başına Gönül Dağı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda Dilek’i kasabada tutmayı başarabilecek midir?
Bu arada Veysel kasabada kalmıştır, ancak evine gitmek istememektedir. Bir süre kasabada gizlenip iş bulmaya çalışır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacaktır. Bu arayışın sonunda babasıyla bir kez daha yüzleşecektir.
Ramazan’ın, Asuman’ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Sonunda bir benzinlikte iş bulur. Her şey onun için çok güzel giderken, Asuman karşısına hiç beklenmedik bir zamanda çıkar. Ramazan için aşkıyla gururu arasında bir karar verme zamanı gelmiştir...”
Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Taner – Berk AtanDilek – Gülsim Ali İlhanCiritçi Abdullah – Yavuz SepetçiCelal Bey – Ege AydanVeysel – Semih ErtürkZahide – Ecem Özkaya
Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşananların hikaye edildiği dizi TRT'nin fenomenleri arasına girerken izleyicilerin de büyük beğenisini topluyor.
Gönül Dağı'nın 5. Bölümü geçtiğimiz cumartesi ekrana geldi.
Peki Gönül Dağı son bölümünde neler yaşandı?
Dilek için ayrılık vakti gelmiştir. Taner, Dilek’i kasabada tutabilmek için tek başına Gönül Dağı’na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda Dilek’i kasabada tutmayı başarabilecek midir?
Bu arada Veysel kasabada kalmıştır, ancak evine gitmek istememektedir. Bir süre kasabada gizlenip iş bulmaya çalışır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacaktır. Bu arayışın sonunda babasıyla bir kez daha yüzleşecektir.
Ramazan’ın, Asuman’ın kalbini kazanmak için iş arama macerası ise devam etmektedir. Sonunda bir benzinlikte iş bulur. Her şey onun için çok güzel giderken, Asuman karşısına hiç beklenmedik bir zamanda çıkar. Ramazan için aşkıyla gururu arasında bir karar verme zamanı gelmiştir...”
Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Taner – Berk AtanDilek – Gülsim Ali İlhanCiritçi Abdullah – Yavuz SepetçiCelal Bey – Ege AydanVeysel – Semih ErtürkZahide – Ecem Özkaya
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