Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 2. Bölüm izle...

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı'nda fırtınalar dinmiyor...

Gönül Dağı 5. bölümüyle 21 Kasım Cumartesi 20.00'de TRT1'de!



Dilek, Taner’in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı’ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek’in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur.

Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek’in kasabadan ayrılmaması için Taner’den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner’e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner’in tercihi ne olacaktır?

Öte yandan Veysel’e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır?



Sarı sıcak toprakların, dilden dile dolaşan hikayelerin, unutulmaya yüz tutmuş sevgilerin hikayesidir Gönül Dağı...

Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı dizisinde büyük küçük tüm duygular kaneviçe gibi işlenmiş.

Üç anadolu gencinin hikayesinin anlatıldığı dizide sevginin, komşulukların, arkadaşlıklar en sahici halleri kurgulanıyor.

Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi.

