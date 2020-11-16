Gönül Dağı 4. Bölüm! Gönül Dağı son bölüm full izle
TRT'nin sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın 4. Bölümü geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlandı. İşte izleyemeyenler ya da tekrar izlemek isteyenler için Gönül Dağı dizisinin son bölümü...
GÜNDEM 16.11.2020, 15:35
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TRT'nin fenomen dizilerinden olmaya aday Gönül Dağı dizisinin 4.bölümü yayınlandı.
İşte Gönül Dağı dizisinin 4. bölüm tek parça linki…
Her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Dilek, Taner’in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı’ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek’in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur.
Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek’in kasabadan ayrılmaması için Taner’den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner’e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner’in tercihi ne olacaktır?
Öte yandan Veysel’e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır?
Taner – Berk AtanDilek – Gülsim Ali İlhanCiritçi Abdullah – Yavuz SepetçiCelal Bey – Ege AydanVeysel – Semih ErtürkZahide – Ecem ÖZkaya
İşte Gönül Dağı dizisinin 4. bölüm tek parça linki…
Her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...
Dilek, Taner’in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı’ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek’in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur.
Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek’in kasabadan ayrılmaması için Taner’den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner’e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner’in tercihi ne olacaktır?
Öte yandan Veysel’e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır?
Taner – Berk AtanDilek – Gülsim Ali İlhanCiritçi Abdullah – Yavuz SepetçiCelal Bey – Ege AydanVeysel – Semih ErtürkZahide – Ecem ÖZkaya
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