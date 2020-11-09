Gönül Dağı 4. Bölüm fragmanı! Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?

Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen Ramazan Veysel ve Taner uçma hayalini gerçekleştirebilecek mi?

İki düşman kardeş Muammer ve Hüseyin barışacak mı?

Taner ve Dilek'i neler bekliyor?

Dolmuşçu Sefer ne yapacak?

Ramazan'ın ayrılık acısı ne zaman sona erecek?

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?

