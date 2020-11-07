Gönül Dağı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 2. Bölüm izle...

İzmir’de yaşanan deprem sebebiyle geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı bu hafta ekranlarda olacak...

TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı son bölümüyle yine adından söz ettirmişti.

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 2. Bölümünde yine hem hüzünlendiren hem de güldüren gelişmeler yaşanmıştı.

Dilek’in yıllar sonra kasabaya dönüşüyle Taner’in dünyası tamamen değişmiştir. Ancak Dilek henüz kimsenin bilmediği birtakım sırların ağırlığından dolayı işleri erkenden bitirip kasabadan gitmek istemektedir.

Selami’nin düğünü bütün ülkenin konuştuğu bir olaya dönüşünce ortalık yine karıştı. Selami Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) mahkemeye vermişti.

Öte yandan kavgalı kardeşler Muammer ve Hüseyin oğullarının birbirleriyle görüştüğünü anlayınca tansiyon yine arttı. Bu kez devreye babaları Ciritçi Abdullah girdi. Muammer ve Hüseyin'in başına hiç beklenmedik bir hal geldi. Öte yandan Ramazan çok evlenmek istediği Asuman'ı ikna edebilmek için ince bir plan yaptı. Asuman'ın babası Gelede Belediye Başkanı Celal bey de bu plana dahil olunca Ramazan ve Celal Beyin hayatını tehlikeye attı.

Sarı sıcak toprakların, dilden dile dolaşan hikayelerin, unutulmaya yüz tutmuş sevgilerin hikayesidir Gönül Dağı...

Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı dizisinde büyük küçük tüm duygular kaneviçe gibi işlenmiş.

3 gencin hikayesinin anlatıldığı dizide sevginin, komşulukların, arkadaşlıklar en sahici halleri kurgulanıyor.

Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi.

Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...

Peki Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak?

İşte Gönül Dağı'nın 3. bölüm fragmanı

