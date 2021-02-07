Gönül Dağı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölüm...
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 15. bölümü dün akşam yayınlandı. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 16. Bölüm fragmanı...
GÜNDEM 07.02.2021, 01:05
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı kahkaha ve hüzün dolu yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.
TRT'nin kimi zaman güldüren, kimi zaman hüzünlendiren dizisi Gönül Dağı son bölümüyle bu hafta hüzün dolu dakikalar yaşattı.
13 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1'de yayınlanacak Gönül Dağı dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyordu.
Gönül Dağı 16.Bölüm fragmanı yayınlandı.
TRT'nin kimi zaman güldüren, kimi zaman hüzünlendiren dizisi Gönül Dağı son bölümüyle bu hafta hüzün dolu dakikalar yaşattı.
13 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1'de yayınlanacak Gönül Dağı dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyordu.
Gönül Dağı 16.Bölüm fragmanı yayınlandı.
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|40
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|15
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|22
|12
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|P
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|39
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