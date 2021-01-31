Gönül Dağı 15.Bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni fragmanı...

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı kahkaha ve hüzün dolu yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Mütevazı hikâyesine rağmen aldığı reytinglerle göz dolduran Gönül Dağı 14. Bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi.

Gönül Dağı 15. Bölüm fragmanı merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Gönül Dağı, yeni bölümüyle 6 Şubat Cumartesi 20.00'de TRT 1'de olacak...

