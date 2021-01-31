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Gönül Dağı 15.Bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni fragmanı...
TRT'nin kimi zaman güldüren, kimi zaman hüzünlendiren dizisi Gönül Dağı son bölümüyle bu hafta hüzün dolu dakikalar yaşattı. Gönül Dağı 15.Bölüm fragmanı yayınlandı.
GÜNDEM 31.01.2021, 00:52
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı kahkaha ve hüzün dolu yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.
Mütevazı hikâyesine rağmen aldığı reytinglerle göz dolduran Gönül Dağı 14. Bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi.
Gönül Dağı 15. Bölüm fragmanı merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Gönül Dağı, yeni bölümüyle 6 Şubat Cumartesi 20.00'de TRT 1'de olacak...
Mütevazı hikâyesine rağmen aldığı reytinglerle göz dolduran Gönül Dağı 14. Bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi.
Gönül Dağı 15. Bölüm fragmanı merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Gönül Dağı, yeni bölümüyle 6 Şubat Cumartesi 20.00'de TRT 1'de olacak...
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|8
|Takımlar
|O
|P
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|18
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|20
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