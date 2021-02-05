Gönül Dağı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının sevilen, usta oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle izleyicilerine eğlenceli ve duygusal anlar yaşatan dizisi “Gönül Dağı” 15. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek.

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin güldüren aynı zamanda duygulandıran hikayesi Gönül Dağı 15. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.



Sarı sıcak toprakların, dilden dile dolaşan hikayelerin, unutulmaya yüz tutmuş sevgilerin hikayesidir Gönül Dağı...

Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı dizisinde büyük küçük tüm duygular kaneviçe gibi işlenmiş.

3 gencin hikayesinin anlatıldığı dizide sevginin, komşulukların, arkadaşlıklar en sahici halleri kurgulanıyor.

Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi.



Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...

