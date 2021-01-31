Gönül Dağı 14.Bölüm full izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle...

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi Gönül Dağı son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. TRT ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 14. Bölümünde yine hem hüzünlendiren hem de güldüren gelişmeler yaşandı...

Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı son bölümünde Taner Veysel ve Ramazan yine çok zor kararları aldı.

Taner Dilek'e rağmen kararlılığını sürdürecek mi?

Ramazan, Asuman’ı alıp kasabaya geri getirebilecek midir?

Veysel ve Cemile evi terk edecek mi?

Zahide’nin Sefer’le evlenmesini istemeyen Erkan Sefer'den nasıl bir intikam alacak?

Sefer ve Zahide tüm zorlukların altından kalkabilecek midir?

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için hepsi ve daha fazlası Gönül Dağı 14. Bölümünde...

Her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...

