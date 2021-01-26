Gönül Dağı 14. Bölüm Fragmanı! Bu dünya iyi insanların cehennemidir...
TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinin 14. Bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekorları kıran Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
GÜNDEM 26.01.2021, 10:13
Hem eğlenceli hem de duygusal sahneleri ile son haftaların yükselen yıldızı olan TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yine izleyicileri ekrana kilitledi.
Gönül Dağı dizisinin 13. Bölümü geçtiğimiz cumartesi ekranlara geldi.
Dizide heyecan ve hüzün yine bir aradaydı.
Zahide’nin eski kocası Fikret’in ani gelişiyle herkes şoke olurken sevdasını yüreğinin derinliklerine gömen Sefer'in başına gelenler izleyicileri de üzdü.
Asuman’ı annesinin yanına Ankara’ya gitmesi ise Ramazan’ı derinden yaraladı.
Hepsi ve daha fazlası Gönül Dağı 14. Bölümünde yaşanacakç
Gönül Dağı Cumartesi akşamı saat 20:00'de TRT1'de
Gönül Dağı dizisinin 13. Bölümü geçtiğimiz cumartesi ekranlara geldi.
Dizide heyecan ve hüzün yine bir aradaydı.
Zahide’nin eski kocası Fikret’in ani gelişiyle herkes şoke olurken sevdasını yüreğinin derinliklerine gömen Sefer'in başına gelenler izleyicileri de üzdü.
Asuman’ı annesinin yanına Ankara’ya gitmesi ise Ramazan’ı derinden yaraladı.
Hepsi ve daha fazlası Gönül Dağı 14. Bölümünde yaşanacakç
Gönül Dağı Cumartesi akşamı saat 20:00'de TRT1'de
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