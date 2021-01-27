Gönül Dağı 14. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı'nda heyecan ve hüzün hız kesmeden devam ediyor.

Cumartesi akşamlarının popüler dizisi Gönül Dağı'nın 14. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında üç kuzen bu sefer de temiz enerji santrali yapmak için kolları sıvıyor.

Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak?

İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

