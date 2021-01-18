Gönül Dağı 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı son bölümüyle yine adından söz ettirmişti.

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 12. Bölümünde yine hem hüzünlendiren hem de güldüren gelişmeler yaşanmıştı.

Gönül Dağı dizisinin takipçileri 13. bölüm fragmanını merak ediyordu.



Taner ve Dilek’in ayrılığı herkesi beklenmedik derecede şaşırtır ve üzer.

En çok da Ramazan, Veysel ve Cemile’yi. Onlar bu ayrılığı kabul etmezler ve ikiliyi barıştırmak için romantik bir plan hazırlarlar. Bu planın sonunda Taner ve Dilek barışabilecek midir? Sefer, Zahide’yi isteme konusunu Taner’e açar, müsaade ister.

Sefer, Taner ve ailesinin müsaadesiyle isteme hazırlıklarına başlar. İsteme günü geldiğinde Sefer ve Zahide’yi hangi sürpriz beklemektedir?



Sarı sıcak toprakların, dilden dile dolaşan hikayelerin, unutulmaya yüz tutmuş sevgilerin hikayesidir Gönül Dağı...

Anadolu’nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı Gönül Dağı dizisinde büyük küçük tüm duygular kaneviçe gibi işlenmiş.

3 gencin hikayesinin anlatıldığı dizide sevginin, komşulukların, arkadaşlıklar en sahici halleri kurgulanıyor.

Çocukluğundan bu yana pilot olmak isteyen, uçmak hayalini gerçekleştirmek için kuzenleri Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’le (Semih Ertürk) gece gündüz çalışan Taner'in (Berk Atan) saf duygusal güldüren ve düşündüren hikayesi.



Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00'de TRT1'de...



