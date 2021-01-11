Gönül Dağı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı

Yüzünüzü gülümsetecek, içinizi ısıtacak sımsıcak insanlar saf ve duygusal hikayesi Gönül Dağı'nda heyecan devam ediyor.

TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı son bölümüyle yine adından söz ettirdi.

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 11. Bölümü hem hüzünlendirdi hem de güldürdü...

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 12. Bölümü yayınlandı.

