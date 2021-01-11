Son Dakika
Gönül Dağı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı
Her cumartesi 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 12. bölümde neler olacak. Gönül Dağı 12. Bölüm fragmanı
GÜNDEM 11.01.2021, 09:09
Yüzünüzü gülümsetecek, içinizi ısıtacak sımsıcak insanlar saf ve duygusal hikayesi Gönül Dağı'nda heyecan devam ediyor.
TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı son bölümüyle yine adından söz ettirdi.
Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 11. Bölümü hem hüzünlendirdi hem de güldürdü...
Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 12. Bölümü yayınlandı.
TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı son bölümüyle yine adından söz ettirdi.
Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı 11. Bölümü hem hüzünlendirdi hem de güldürdü...
Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 12. Bölümü yayınlandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü