Gönül Dağı 11. Bölüm! Gönül Dağı son bölüm izle...

TRT 1 ekranlarının kah ağlatan kah güldüren dizisi Gönül Dağı 11. Bölümünde yine hem hüzünlendiren hem de güldüren gelişmeler yaşandı...

Anadolu'nun samimi içten duygusal naif insanlarına ait öykülerin ele alındığı dizi yine izleyicileri ekrana kilitledi.



Gülsüm, Taner’le, Halime de Dilek’le sert bir konuşma yapar. Bunun üzerine Taner ve Dilek’in duyguları karışmaya başlar. Her ikisi de bu engeli aşacakları konusunda kendilerinden emindir. Ancak Dilek, hiç beklenmedik bir yerden köşeye sıkışır ve yol ayrımına gelir.

Dilek’in, Taner’le ilgili alacağı karar ne olacak?

Hastaneye kaldırılan Cemile’nin durumu kritiktir. Doktorların yoğun çabası sonucu Cemile hayata dönecek mi?

Cemile’yle ilgili bir gerçeği öğrenen Veysel ne yapacak?

Ramazan’ı evlendirmek isteyen Hüseyin, soylu bir dünür bulmanın peşine düşer. Özür dileme bahanesiyle Günşıl ve Ramazan’ı alıp bir akşam ansızın Münir Bey’in kapısını çalar. Gelişmeler, Asuman ve Ramazan’ı nasıl etkileyecek?



Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

