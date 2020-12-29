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Gönül Dağı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı'nda büyük acı
TRT'nin bağımlılık yapan dizilerinden Gönül Dağı'nın 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nda bu hafta sevinç ve hüzün iç içe...
GÜNDEM 29.12.2020, 09:22
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Gönül Dağı'nın 11. bölümü heyecanla bekleniyor.
2 Ocak 2021 Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak?
Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?
Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir...
Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...
Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?
2 Ocak 2021 Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak?
Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?
Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir...
Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...
Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?
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