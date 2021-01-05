Gönül Dağı 11. Bölüm 2. Fragmanı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

Yüzünüzü gülümsetecek, içinizi ısıtacak sımsıcak insanlar saf ve duygusal hikayesi Gönül Dağı'nda heyecan devam ediyor.

Yüreğinize dokunacak hikayesiyle TRT1 ekranlarında Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?



Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1’de!



Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün

