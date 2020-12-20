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Gönül Dağı 10. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölüm fragmanı
Gönül Dağı duygu yüklü bir o kadar da eğlenceli bir bölümü daha geride bıraktı. Gönül Dağı izleyicileri Gönül Dağı 10. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı
GÜNDEM 20.12.2020, 00:47
Gönül Dağı heyecan ve duygu dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Gönül Dağı izleyicileri Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını merak ediyor.
İşte Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı ve Gönül Dağı 9. son bölüm...
Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?
Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.
Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...
İşte Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı ve Gönül Dağı 9. son bölüm...
Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?
Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.
Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...
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