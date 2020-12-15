Goldman Sachs'tan flaş piyasa durumu!

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs,piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Goldman Sachs, petrol ve emtiadaki yükselişlerin devam edeceğini iddia etti.

Goldman Sachs'ın emtia araştırmaları birimi başkanı Jeffrey Currie, "Emtia ve petrol fiyatlarında bir süredir yaşanan yükseliş devam edecek. Dolar Endeksi'nin birkaç yıllık trend hattını kırarak aşağı yönlü hareketi teyit edildiğini aynı zamanda aşı haberlerinin sağladığı iyimserlik ile küresel ticarette artış sürüyor. Birçok piyasada talebin arzın üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

