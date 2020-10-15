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Goldman Sachs: Yıl sonuna kadar TCMB faizi yüzde 17'ye yükseltebilir
ABD yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizi yüzde 17'ye yükseltebileceğini belirtti.
GÜNDEM 15.10.2020, 08:09
ABD yatırım bankası Goldman Sachs Perşembe günü yayımladığı bir raporda Türkiye'de faiz arttırımı için yapılması gerekenlerin geciktiğini ve "yumuşak iniş" ile "sert iniş" olmak üzere iki senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Raporda, bütçe açığının finansmanını ve TL’yi desteklemek için yapılan müdahalelerin brüt döviz rezervlerini yıl boyunca azalttığına atıf yapılarak, daha fazla ve önden yüklemeli faiz artırımlarının gerekli olduğu ifade edildi.
Bankanın daha önceki raporlarında 2020 sonu için yüzde 12, 2021 başı için yüzde 14 faiz artışı öngörülürken, şimdiki yumuşak iniş senaryosunda yıl sonu tahmininin yüzde 17 olduğu açıklandı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, raporda “Böyle bir senaryo, Merkez Bankası'nın politikalarında köklü bir değişimden ziyade, rezervlerdeki azalmanın, artan ithalatın ve TL üzerinde artan endişelerin önüne geçilmesi ihtiyacını yansıtıyor” denildi.
Raporda dolarizasyonun azaltılmasının sınırlı bir etkisi olacağını söyleyen kurum, “TCMB’nin swap düzenlemesi düşünüldüğünde, bankalardaki dolarizasyondaki artış (mevduatlar sistemden çekilmediği sürece), bilançolarındaki açık döviz pozisyonlarının kapatılmasıyla birlikte, TCMB ile daha fazla swap yapmasına neden olacaktır” görüşünü dile getirdi.
Raporda, bütçe açığının finansmanını ve TL’yi desteklemek için yapılan müdahalelerin brüt döviz rezervlerini yıl boyunca azalttığına atıf yapılarak, daha fazla ve önden yüklemeli faiz artırımlarının gerekli olduğu ifade edildi.
Bankanın daha önceki raporlarında 2020 sonu için yüzde 12, 2021 başı için yüzde 14 faiz artışı öngörülürken, şimdiki yumuşak iniş senaryosunda yıl sonu tahmininin yüzde 17 olduğu açıklandı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, raporda “Böyle bir senaryo, Merkez Bankası'nın politikalarında köklü bir değişimden ziyade, rezervlerdeki azalmanın, artan ithalatın ve TL üzerinde artan endişelerin önüne geçilmesi ihtiyacını yansıtıyor” denildi.
Raporda dolarizasyonun azaltılmasının sınırlı bir etkisi olacağını söyleyen kurum, “TCMB’nin swap düzenlemesi düşünüldüğünde, bankalardaki dolarizasyondaki artış (mevduatlar sistemden çekilmediği sürece), bilançolarındaki açık döviz pozisyonlarının kapatılmasıyla birlikte, TCMB ile daha fazla swap yapmasına neden olacaktır” görüşünü dile getirdi.
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