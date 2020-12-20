Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 20.12.2020, 04:31
Kovid-19 kaynaklı akciğer tutulumu teşhisiyle Başiskele'deki özel bir hastanede 3 haftadır tedavi gören 64 yaşındaki Öztel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öztel'in cenazesi, bugün memleketi Trabzon'un Of ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Sivas Divriği, Artvin Hopa, Trabzon Araklı'da müftülük yapan Öztel, 11 Aralık 2017'den bu yana Gölcük Müftüsü olarak görev yapıyordu.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztel'e Allah'tan rahmet diledi.
"Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanan Sezer, Öztel'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Öztel'in cenazesi, bugün memleketi Trabzon'un Of ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Sivas Divriği, Artvin Hopa, Trabzon Araklı'da müftülük yapan Öztel, 11 Aralık 2017'den bu yana Gölcük Müftüsü olarak görev yapıyordu.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztel'e Allah'tan rahmet diledi.
"Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanan Sezer, Öztel'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|14
|15
|12. Balıkesirspor
|14
|15
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|14
|26
|3. Tottenham
|13
|25
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|13
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|12
|20
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü