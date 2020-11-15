Gol düellosunda kazanan Türkiye oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Rusya'yı ağırladı.

Türkiye, Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un golleriyle Rusya'yı 3-2 yendi.

Bu sonucun ardından Türkiye puanını 6'ya yüseltirken, Rusya ise 8 puanda kaldı.

