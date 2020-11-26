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Gol düellosunda kazanan Sivasspor oldu

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında iki kez geriye düştüğü maçta Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi.

GÜNDEM 26.11.2020, 23:09
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Gol düellosunda kazanan Sivasspor oldu
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, İstanbul’da Karabağ’a konuk odu.
Temsilcimiz iki kez geriye düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 yenmeyi başardı.
Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

GOL 8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0
16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

GOL 51. dakikada Karabağ skoru 2-1 yaptı. İbrahimli'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı topa Matic ceza sahası girişinde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
GOL 58. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Kayode ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2
68. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.
GOL 79. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçmeyi başardı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Kone, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
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