Gol düellosunda kaybeden Galatasaray oldu

Ev sahibi ekibin teknik direktörü İsmail Kartal; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Daci, Milosevic, Chikalleshi ilk 11'ini sahaya sürdü.

Konya deplasmanına eksiklerle gelen Galatasaray'da ise Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i şans buldu.

Karşılaşmanın ilk dakikaları dengeli geçse de dengeyi bozan isim Daci oldu. 41. dakikada Skubic'in ceza sahasına gönderdiği pası iyi değerlendiren Erdon Daci fileleri havalandırdı ancak ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Arda Kardeşler, VAR ile yaptığı görüşmelerin ardından golün geçerli olduğunu işaret etti.

Sarı-kırmızılıların bu gole cevabı 45+3'te geldi. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Mbaye Diagne altı paasta gole çevirdi ve skora eşitlik geldi.

Konyaspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. Guilherme'nin çevirdiği topu tek dokunuşla ağlarla buluşturan Erdon Daci, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

74. dakikada Martin Linnes'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına Mbaye Diagne geçti. Mbaye Diagne'nin kullandığı penaltıyı hakem Arda Kardeşler, kaleci Sehic'in kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Mbaye Diagne ikinci kez topun başına geçti ve skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray'ın penaltı golünden sonra Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

Konyaspor hücumunda Abdülkerim, Luyindama'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Tecrübeli stoper Uğur Demirok topun başına geçti ve takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

İsmail Kartal'ın öğrencilerini rahatlatan gol, 90+2'de geldi. Konyaspor'un hızlı hücumunda golü bulan Kravets, skoru 4-2'ye taşıdı.

Galatasaray'ı ise uzatma dakikalarında puan için umutlandıran golü Oğulcan Çağlayan kaydetti. Ryan Babel'in sert şutu kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topu iyi takip eden Oğulcan, skoru 4-3'e getirdi. Ancak maçta başka gol sesi çıkmadı.

Üst üste iki haftadır puan kaybeden sarı-kırmızılılar, haftayı 30 puanla kapattı. Konyaspor ise puanını 22'ye çıkardı.

