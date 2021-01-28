Göksel Gümüşdağ'ı yalanladılar! İrfan Can Kahveci için flaş açıklama
Göksel Gümüşdağ'ın "İrfan Can Kahveci için Marsilya'dan teklif var, görüşüyoruz" sözlerini Fransa basını yalanladı.
GÜNDEM 28.01.2021, 17:27
Fransız basını, Göksel Gümüşdağ'ın, "İrfan Can Kahveci için Marsilya'dan teklif var, görüşüyoruz" sözlerini yalanlandı. RMC'den Mohamed Bouhafsi'nin haberine göre Morgan Sanson ile yollarını ayıran Marsilya, merkez orta saha için bir isim arasa da Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria'nın listesinde İrfan Can Kahveci'nin yer almadığı belirtildi.
Haberde, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapılan transfer görüşmelerinde fiyat yükseltmek için böyle bir açıklama yaptığı da iddia edildi.
İrfan Can Kahveci, 2020-21 sezonunun geride kalan bölümünde Başakşehir formasını 25 maçta giydi. Bu maçların 24 tanesine ilk 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol atmayı başardı. 3 tane de asist yapan İrfan Can, 9 gole direkt etki etti.
Haberde, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapılan transfer görüşmelerinde fiyat yükseltmek için böyle bir açıklama yaptığı da iddia edildi.
İrfan Can Kahveci, 2020-21 sezonunun geride kalan bölümünde Başakşehir formasını 25 maçta giydi. Bu maçların 24 tanesine ilk 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol atmayı başardı. 3 tane de asist yapan İrfan Can, 9 gole direkt etki etti.
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