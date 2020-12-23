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Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hakem tepkisi!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

GÜNDEM 23.12.2020, 22:18
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Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hakem tepkisi!
Süper Lig'de  Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ, maç sonunda hakem Bahattin Şimşek'i eleştirdi.
İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları;
Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya direkt kırmızı kartı VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesine sebep oldu hakem.

Biz tribünden, Caner diye bir oyuncuyu 90 dakika dinledik. Sicilini de biliyoruz. Ona konuştuğu için ikinci sarı çıkmıyor ama İrfan Can'a çıkıyor. 90 dakika her oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, dil de biliyoruz. 1 tane kart çıkaramıyor. İrfan Can oldu mu iki kelimeye kart çıkarıyorlar.

Biraz Allah korkusu varsa Bahattin Şimşek bu gece uyuyamaz. Rafael değmiyor bile, değmediği halde bunu bana neden yapıyorsun diyor ve kart yiyor. Seyircisiz bir maç olmasına rağmen ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamadı.
İnsanların vicdanı ve siniriyle oynarsanız, 2 tane kırmızı kart, Okan Buruk'u atmak... Başakşehir tarihinde böyle maç sayısı çok çok çok azdır. Şampiyonluğa giderken bile bunları yaşamadık. Sessiz kalamayız, söylemek zorundayız
Seyircisiz bir maç olmasına rağmen ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamadı. Biz geçen yılın şampiyonuyuz, şampiyon takıma oynayacağımız takımların direnç göstermesini bekliyoruz ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlatmak çok güç.

Sinir uçları koptu adeta. MHK, MHK heyeti, TFF bunu sorgulamalı. Bu soğukta 7 adım içeride röportaj veremiyoruz, açıklama yapamıyoruz, 7 adım içeride neden yapamıyoruz ve soğukta duruyoruz bunca insan? Değiştir şu talimatı ya.
Gerçekten rahatsızlıklar, üzüntüler, sıkıntılar çok. Ben kimseyi kırmak istemiyorum, ben mağlup olduğum maçta konuşmam ve hiç hakem hakkında konuşmam ama hakem maçı oradan alıp diğer tarafa verdiği zaman ben konuşmak zorundayım.
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