Son Dakika
Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a dolar kuru çağrısı! Oyun oynamaya..
Sanatçı Gökhan Özoğuz, son yıllarda Türkiye'de hızla artış gösteren dolar kuru için sosyal medyadan tepki göstererek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrıda bulundu.
GÜNDEM 07.11.2020, 18:31
1
Athena grubunun solisti sanatçı Gökhan Özoğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifa çağrısında bulundu. Özoğuz, sosyal medyadan artan dolar kuru sonrası iki paylaşımda bulundu.
Gökhan Özoğuz, Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin Lütfen çümkü şu an 8.54 çok yükseldi yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor Vatandaş"
"Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın. Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa"
Gökhan Özoğuz, Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin Lütfen çümkü şu an 8.54 çok yükseldi yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor Vatandaş"
"Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın. Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|7
|17
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Antalyaspor
|8
|9
|11. Göztepe
|7
|8
|12. Sivasspor
|6
|8
|13. Erzurumspor
|7
|8
|14. Hatayspor
|5
|8
|15. Malatyaspor
|7
|8
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|6
|6
|19. Gençlerbirliği
|6
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Altay
|7
|10
|12. Bursaspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|15
|4. Tottenham
|7
|14
|5. Everton
|8
|13
|6. Wolverhampton
|7
|13
|7. Chelsea
|7
|12
|8. Aston Villa
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|8
|11
|12. Leeds United
|7
|10
|13. M. United
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|10
|15. West Ham
|7
|8
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Elche
|7
|11
|10. Osasuna
|7
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Eibar
|9
|9
|13. Barcelona
|6
|8
|14. Valencia
|8
|8
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3
Sayfalar Tümü