Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a dolar kuru çağrısı! Oyun oynamaya..

Athena grubunun solisti sanatçı Gökhan Özoğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifa çağrısında bulundu. Özoğuz, sosyal medyadan artan dolar kuru sonrası iki paylaşımda bulundu.

Gökhan Özoğuz, Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:



"O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin Lütfen çümkü şu an 8.54 çok yükseldi yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor Vatandaş"



"Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın. Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa"

