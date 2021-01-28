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Gökhan Özoğuz Yeni Akit gazetesinden önünde video çekti
Sanatçı Gökhan Özoğuz’un Yeni Akit gazetesinin Halkalı'daki binasının önünde çektiği video, sosyal medyanın gündemine oturdu.
GÜNDEM 28.01.2021, 11:21
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Yeni Akit'in gazetesinin İstanbul Halkalı'daki binasının önüne giderek bir video çekti. Özoğuz'un videosu sosyal medyada gündem oldu.Aleyhinde sık sık haberler yaptığı Yeni Akit'in önüne giden Özoğuz, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Oh no" (Oh Hayır) şarkısını kullandı. Özoğuz'un bu esprili paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni aldı.
Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz)'in paylaştığı bir gönderi
Bu gönderiyi Instagram'da görGökhan Özoğuz (@gokhanozoguz)'in paylaştığı bir gönderi
Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz)'in paylaştığı bir gönderi
Bu gönderiyi Instagram'da görGökhan Özoğuz (@gokhanozoguz)'in paylaştığı bir gönderi
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