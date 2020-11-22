Gökçek'in çılgın projesi ilgisizlikte kapandı! Özdağ'dan tepki geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in projesi Ankapark için Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sert şekilde tepki gösterdi.
GÜNDEM 22.11.2020, 23:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in projesi Ankapark için Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan Ankapark projesi için Gökçek döneminde 750 milyon dolar harcanırken ilgi çekmediği için batarak kapısına kilit vurulan tesisin belediyeye devrine ilişkin sürecin başladığı öğrenildi.
Gökçek’in çılgın proje olarak adlandırdığı fakat kapatılmak zorunda kalan işletme için Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’dan sert tepki geldi.
Özdağ, konu ile ilgili Twitter hesabından “Ben yaptım oldu” akıl dışılığının, denetimsiz, keyfi yapılan projelere somut bir örnek” dedi.
Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan Ankapark projesi için Gökçek döneminde 750 milyon dolar harcanırken ilgi çekmediği için batarak kapısına kilit vurulan tesisin belediyeye devrine ilişkin sürecin başladığı öğrenildi.
Gökçek’in çılgın proje olarak adlandırdığı fakat kapatılmak zorunda kalan işletme için Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’dan sert tepki geldi.
Özdağ, konu ile ilgili Twitter hesabından “Ben yaptım oldu” akıl dışılığının, denetimsiz, keyfi yapılan projelere somut bir örnek” dedi.
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