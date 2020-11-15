Gökçek'e sert tepki! Sen de yaşlandın yalanların da yaşlandı

Eski Ankara Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından ortaya yeni bir iddia attı.

Gökçek'in " CHP’liler Ankara Büyükşehir’de işlerini yaptıramıyorlarmış... Mansur Yavaş genelde (Kılıçdaroğlu ve birkaç CHP’li hariç) CHP’lileri muhatap almıyormuş. size çözüm sunayım sevgili CHP’liler. Halil İbrahim Yılmaz’a müracaat edin. Belediye de Mansur’un yapamadığını o yapar." açıklamasına Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz sert tepki göstererek, "70 yılı devirdin Melih Gökçek, sen de yaşlandın, yalanların da yaşlandı" ifadelerini kullandı.

İşte Yılmaz'ın Gökçek'e tepkisi:

70 yılı devirdin @06melihgokcek,sen de yaşlandın, yalanların da yaşlandı.Allah sana bir yüz vermiş, sen ısrarla ikincisinin peşindesin.Seni ciddiye alamadığım için bazen üzülmüyor değilimİnsan tecrübe ettiği davranışı tekrarlarmış.Yalan söylemek dâhil. https://t.co/Pp6UVE0kbJ

— Halil İbrahim YlLMAZ?? (@halilibrahimy_) November 15, 2020



70 yılı devirdin @06melihgokcek, sen de yaşlandın, yalanların da yaşlandı. Allah sana bir yüz vermiş, sen ısrarla ikincisinin peşindesin. Seni ciddiye alamadığım için bazen üzülmüyor değilim İnsan tecrübe ettiği davranışı tekrarlarmış. Yalan söylemek dâhil.

70 yılı devirdin @06melihgokcek,sen de yaşlandın, yalanların da yaşlandı.Allah sana bir yüz vermiş, sen ısrarla ikincisinin peşindesin.Seni ciddiye alamadığım için bazen üzülmüyor değilimİnsan tecrübe ettiği davranışı tekrarlarmış.Yalan söylemek dâhil. https://t.co/Pp6UVE0kbJ pushfn('ads'); — Halil İbrahim YlLMAZ?? (@halilibrahimy_) November 15, 2020

