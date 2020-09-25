Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

Belirtilen hatta sadece 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tarife normale dönecek.

