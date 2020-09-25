Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
GÜNDEM 25.09.2020, 22:40
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.
Belirtilen hatta sadece 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tarife normale dönecek.
Belirtilen hatta sadece 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tarife normale dönecek.
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