Godin'in yeni adresi belli oldu

İtalya Serie A ekibi Cagliari, Inter'den 34 yaşındaki Uruguaylı stoper Diego Godin ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Diego #Godín è rossoblù ??Benvenuto in famiglia ?Bienvenido en familia ?Welcome in the family ?➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH

— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020



Diego #Godín è rossoblù ??Benvenuto in famiglia ?Bienvenido en familia ?Welcome in the family ?➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020

