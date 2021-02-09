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Göbeklitepe'deki gizemli monolit kaldırıldı
Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa dikili halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldı.
GÜNDEM 09.02.2021, 09:33
5 Şubat Cuma günü Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında bulunan monolitin kaldırıldığı görüldü. Örencik Mahallesi'ndeki tarlada bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bulunan blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.
Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bulunan blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.
Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.
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