Glasgow Rangers'ın sağ beki hem gol hem asist kralı!

Glasgow Rangers forması giyen sağ bek James Tavernier, gösterdiği performansla göz dolduruyor. 29 yaşındaki James Tavernier, sağ bek olmasına rağmen bu sezon 11 gol atarken, 8 de gol pası vererek adından söz ettiriyor.

Tecrübeli oyuncu, İskoçya Ligi'nde hem gol hem de asist kralı konumunda.

