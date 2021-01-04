Girgin'den Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
GÜNDEM 04.01.2021, 17:10
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ' CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapmıştı.
Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyleyerek “Ne kadar para istersen veririz yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor dediler” şeklinde konuşmuştu.
Bu gelişmenin ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sıddık Gültekin hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyleyerek “Ne kadar para istersen veririz yeter ki davadan vazgeç, zaten kamu davası sürüyor dediler” şeklinde konuşmuştu.
Bu gelişmenin ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sıddık Gültekin hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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